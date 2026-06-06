В Восточном Казахстане готовят проект по установке Starlink в турзоне Дубыгалинского озера

АЛМАТЫ, 6 июн — Sputnik. В Восточном Казахстане проводят работу по развитию цифровой инфраструктуры туробъектов области, сообщили в региональном управлении по туризму.
В частности, сейчас в регионе рассматривают возможность внедрения современных спутниковых технологий связи. В настоящее время ведется проработка пилотного проекта по установке терминалов Starlink на побережье Дубыгалинского водохранилища.
«В ВКО в 24 из 33 туристических локаций уже есть мобильная связь и интернет. В приоритете — цифровизация в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, на озерах Сасыкколь, Караколь, Шыбындыколь, Айыр и Дубыгалинском озере, а также в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике», — рассказали в управлении туризма ВКО.
В ведомстве пообещали, что реализация проектов повысит качество сервиса и комфорта туристов.