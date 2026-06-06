Титов на ПМЭФ: потепления в российской экономике пока не видно

— Та же самая, что у меня была. Это те самые задачи, которые сегодня Александр Николаевич [Шохин] называет. Это же касается и списков бизнесменов в тюрьмах. Это большой российский список, намного больше, чем лондонский. И мы каждый день им занимались. У нас был специальный уполномоченный, контролировал содержание в СИЗО. Это тоже очень важная тема, которую Александру Николаевичу наверняка придется восстановить. ~Что по спискам, что по уголовному преследованию, бизнес-омбудсмену, к сожалению, надо начинать с той же точки, с которой начинал я.~ Мне кажется, что Александру Николаевичу надо снова просить президента проводить амнистию для бизнесменов.