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Глава ProPersonnel рассказала о нехватке рабочего персонала в условиях исторически низкой безработицы

Исторически низкая безработица в России осложняет поиск рабочего персонала, убеждена глава HR-агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. Такой вывод она сделала на сессии «Ъ» «Разумная оптимизация: как сохранить ядро команды и повысить продуктивность» на ПМЭФ.

Исторически низкая безработица в России осложняет поиск рабочего персонала, убеждена глава HR-агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. Такой вывод она сделала на сессии «Ъ» «Разумная оптимизация: как сохранить ядро команды и повысить продуктивность» на ПМЭФ.

«Сейчас страна переживает острый дефицит рабочей силы», — указала госпожа Долякова. Низкая безработица, по ее словам, касается не среднего или топ-персонала, а рабочего персонала в том числе «в связи с миграционной политикой страны», пояснила эксперт.

Из-за нехватки «рабочего или массового персонала», считает Татьяна Долякова, не могут развиваться многие компании. При этом в сегменте среднего и топ-менеджмента, напротив, сокращается количество вакансий, а на одну должность претендует сразу несколько человек. «Если посмотреть на сторону бизнеса, то, наоборот, безумная нехватка работы», — заключила глава ProPersonnel.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров накануне отмечал дефицит кадров в стране. Только обрабатывающим отраслям промышленности до 2030 года необходимо нанять 4 млн рабочих, уточнял господин Мантуров. По его словам, речь идет не столько о традиционных специальностях, сколько о новых направлениях, где важен симбиоз между ИИ и «специалистом логистики».

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