Глава ProPersonnel рассказала о нехватке рабочего персонала в условиях исторически низкой безработицы

Первый вице-премьер России Денис Мантуров накануне отмечал дефицит кадров в стране. Только обрабатывающим отраслям промышленности до 2030 года необходимо нанять 4 млн рабочих, уточнял господин Мантуров. По его словам, речь идет не столько о традиционных специальностях, сколько о новых направлениях, где важен симбиоз между ИИ и «специалистом логистики».