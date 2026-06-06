Оживление спроса на корпоративное кредитование возможно при ставке около 12%

«Первым ориентиром является ключевая ставка около 12%. Это точка, при которой стоимость заемного капитала становится сопоставимой с рыночной рентабельностью инвестированного капитала. В таких условиях проекты начинают создавать добавленную стоимость для акционеров, а не работать преимущественно на обслуживание долга. Именно с этого уровня можно ожидать заметного оживления инвестиционного спроса на кредитование», — сказал Средин.