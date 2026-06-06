В АТОР рассказали об увлечении россиян монастырингом и избингом

«Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом “переоткрытии” ниш, которые вдруг вышли на поверхность… Например, монастыринг или избинг, что в переводе на русский язык — просто поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе», — рассказала она в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ-2026.