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На дорогах Москвы заметили автомобиль с новым кодом региона

В Москве автомобилистам начали выдавать номерные знаки с новым кодом региона — 997. Один из первых таких номеров заметили на проспекте Андропова на юге столицы, недалеко от парка «Коломенское». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Источник: Life.ru

Он установлен на старой Mazda 3. До этого московские номера пополнились серией 977 летом 2022 года. А всего с 1994 года, когда появились российские номера, в Москве были коды: 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977.

Ранее сообщалось, что после покупки машины её можно ездить без регистрации десять дней. При этом у водителя должны быть при себе права, документы на покупку авто и полис ОСАГО. Как только срок пройдёт, ездить без номеров уже нельзя.

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