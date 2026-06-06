Агентство развития Норильска поделилось опытом развития промышленного туризма на российско-китайском форуме «Открытая промышленность»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 22 по 27 мая Амурская область стала местом притяжения звёзд открытой промышленности. В Благовещенске прошел российско-китайский форум «Открытая промышленность». Он объединил более 150 представителей власти, бизнеса, образования и туризма из 40 регионов России.
Среди участников форума специалист направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска Екатерина Болтачева. Она представила норильский промышленный туризм с его уникальной атмосферой.
В Норильске сегодня активно развивается и промышленный, и природный, и познавательный туризм. Выступление Екатерины не только позволило больше рассказать о Норильске, но и показало промышленный туризм и инициативы команды АРН, которые вызывают интерес, а проекты признают на федеральном уровне.
«Именно внутренние метаморфозы являются стержнем нашего основного туристического бренда “Таймыр меняет тебя”. После индустриальных экскурсий гости понимают, что они уже никогда не останутся прежними. Иногда самое драгоценное — это изменение мышления людей. Идентичность и гордость горожан, а также амбассадорство приезжих гостей — это те нематериальные активы, в которые стоит вкладываться», — рассказала Екатерина Болтачева.
По ее словам, сегодня шахты и заводы Норильска стали не просто производственными площадками, а настоящими точками вдохновения для туристов. А благодаря коллаборациям с местными мастерами появились уникальные промышленные сувениры, которых больше нет нигде в стране.
«И это только часть большой работы. В городе появится визит-центр промтуризма — единая точка входа в промышленную культуру горнодобывающей отрасли, где каждый сможет погрузиться в технологическую цепочку компании ещё до начала экскурсии. А выбрать один из маршрутов можно на нашей цифровой платформе “Притяжение Таймыра”», — подчеркнула она.