Агентство развития Норильска поделилось опытом развития промышленного туризма на российско-китайском форуме «Открытая промышленность»

«И это только часть большой работы. В городе появится визит-центр промтуризма — единая точка входа в промышленную культуру горнодобывающей отрасли, где каждый сможет погрузиться в технологическую цепочку компании ещё до начала экскурсии. А выбрать один из маршрутов можно на нашей цифровой платформе “Притяжение Таймыра”», — подчеркнула она.