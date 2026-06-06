160 тысяч рублей дохода: вклад может повлиять на льготы

Волгоградцы не стали исключением для владельцев депозитов в России, которых могут затронуть изменения, связанные с учетом процентного дохода при расчете отдельных мер поддержки.
Эксперты «Файнманомики» обращают внимание, что с 2025 года изменились правила налогообложения доходов по вкладам. В материале говорится о пороге в 160 тысяч рублей годового дохода по депозитам, после превышения которого возникает обязанность по уплате налога. Также отмечается, что процентный доход может учитываться при оценке нуждаемости для получения некоторых социальных выплат и субсидий.
«При расчете нуждаемости для получения социальных выплат, субсидий на ЖКХ и других льгот теперь учитывают и процентный доход по вкладам», — говорится в опубликованном материале.
Экспеты отмечают: если вы получаете субсидию на оплату ЖКХ или другие меры поддержки, специалисты советуют заранее уточнить в органах соцзащиты, какие именно доходы учитываются при назначении выплат.
Владельцам крупных вкладов также рекомендуют проверить размер ожидаемого процентного дохода, чтобы избежать неожиданных финансовых последствий при продлении депозита.
Ранее сообщалось об изменении условий по кредитам и банковским вкладам.