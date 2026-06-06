160 тысяч рублей дохода: вклад может повлиять на льготы

Эксперты «Файнманомики» обращают внимание, что с 2025 года изменились правила налогообложения доходов по вкладам. В материале говорится о пороге в 160 тысяч рублей годового дохода по депозитам, после превышения которого возникает обязанность по уплате налога. Также отмечается, что процентный доход может учитываться при оценке нуждаемости для получения некоторых социальных выплат и субсидий.