«Лёд» под колёсами: Водителей предупредили об опасности авто на зимних шинах летом

Своевременная смена автомобильной резины — это вопрос жизни и смерти. Экономия на летних шинах может обернуться колоссальными рисками на дороге, предупредил автоэксперт Егор Васильев. По его словам, теоретически шипы действительно улучшают сцепление с асфальтом, но главная ловушка кроется не в них, а в самом составе зимних покрышек, сделанных из мягкого материала, который эффективно работает только при низких температурах.