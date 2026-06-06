На Кубани реализуют 726 инвестпроектов на 4,6 трлн рублей

По его словам, на изменения в инвестиционном портфеле региона во многом влияет диверсификация экономики. «Если раньше у нас традиционно лидировали топливно-энергетический комплекс и строительство, то теперь впервые на первые позиции вышли промышленность и индустрия гостеприимства. Это, если так можно выразиться, “новые столпы” деловой активности региона. При этом в инвестпортфеле сохраняются и другие ключевые направления. Прежде всего создание комфортной городской среды, агропромышленный комплекс, транспортно-логистическая и потребительская сферы», — рассказал глава региона.