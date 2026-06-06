В Нижегородской области стартовала заготовка кормов

Аграрии Нижегородской области приступили к формированию кормовой базы на зимне‑стойловый период 2026—2027 годов. В 17-ти муниципалитетах региона началась заготовка основных видов кормов — силоса, сенажа и сена.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, перед сельхозпроизводителями стоит масштабная задача: планируется запасти 748 тысяч тонн силоса, 641 тысячу тонн сенажа и 137 тысяч тонн сена. Такой объем позволит полностью обеспечить потребности животноводческой отрасли региона в кормах на предстоящую зиму.
При этом предприятия уже демонстрируют первые результаты: на данный момент заготовлено 22 тысячи тонн сенажа и 2,5 тысячи тонн силоса.
«Хозяйства полностью укомплектованы необходимой техникой для проведения кормозаготовительных работ», — сказал министр Денисов.
К заготовке кормов уже подключились Арзамасский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Лысковский, Ардатовский, Бутурлинский, Гагинский, Починковский, Балахнинский, Городецкий, Ковернинский, Сокольский, Уренский, Чкаловский, Шахунский округа, а также Кстовский район Нижнего Новгорода.
Параллельно в регионе продолжается весенняя посевная кампания. По данным областного Минсельхоза, сев яровых культур выполнен на 83%, общая площадь засеянных земель достигла 463 тысяч гектаров, из которых 303 тысячи гектаров отведены под яровые зерновые культуры.