В Нижегородской области стартовала заготовка кормов

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, перед сельхозпроизводителями стоит масштабная задача: планируется запасти 748 тысяч тонн силоса, 641 тысячу тонн сенажа и 137 тысяч тонн сена. Такой объем позволит полностью обеспечить потребности животноводческой отрасли региона в кормах на предстоящую зиму.