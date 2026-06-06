Весной спрос на новые авто в Челябинской области вырос на 31%

За весну 2026 года спрос на новые автомобили в Челябинской области вырос на 31% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость машины составила 2,6 миллиона рублей, сообщили эксперты «Авито Авто».
Лидером по динамике спроса среди марок стал GAC — сейчас он востребован более чем в пять раз больше, чем весной 2025 года. В четыре раза вырос спрос на JAECOO и Belgee, более чем втрое — на OMODA, а Changan показала рост на 86%.
Среди моделей рекордсменом стал GAC GS8: спрос на него вырос в 2,8 раза. Далее идут HAVAL H3 (+76%) и HAVAL Jolion (+57%). В топ также вошли HAVAL M6 (+53%), LADA Niva Travel (+51%), LADA Granta (+28%) и LADA Niva Legend (+19%).
Самым популярным новым автомобилем весной стала LADA Granta со средней ценой 1,1 миллиона рублей. Также в числе востребованных — TENET T7 (2,9 млн), HAVAL Jolion (2,6 млн), TENET T4 (2,3 млн), LADA Niva Travel (1,6 млн) и другие.
Особенно заметен рост интереса к кроссоверам и внедорожникам. Как отметили в «Авито», за весну спрос на новые SUV в Челябинской области вырос на 71%. Наибольшую динамику среди них показали GAC GS8, HAVAL H3, HAVAL Jolion, HAVAL M6 и LADA Niva Travel.
Некоторые модели стали доступнее. Сильнее всего подешевели Belgee X70 (минус 12,1%, до 2,8 млн рублей), Chery Tiggo 9 (минус 6,7%, до 4,6 млн) и JAECOO J8 (минус 4,8%, до 4,6 млн). В целом за период с января по май 2026 года спрос на новые автомобили в регионе превысил прошлогодний показатель на 41%, а на китайские модели — на 47%. В «Авито» такую динамику связывают с ростом лояльности южноуральцев к китайским брендам и расширением модельного ряда.