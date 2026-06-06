Самарская область подписала на ПМЭФ 13 инвестсоглашений на 218 млрд рублей

По словам Евгения Солнцева, на сегодня в портфеле Оренбуржья уже 126 проектов с объемом инвестиций более 549 млрд руб., «по итогам форума он станет еще больше». К 2030 году в Оренбуржье планируется создать 22 тысячи новых рабочих мест.