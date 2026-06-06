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Самарская область подписала на ПМЭФ 13 инвестсоглашений на 218 млрд рублей

Все запланированные соглашения подписаны, впереди большая работа по воплощению планов в жизнь, отметил в своем канале в «Макс» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя итоги ПМЭФ-2026.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы региона, Самарская область заключила 13 инвестиционных соглашений на общую сумму в 217, 88 млрд руб. Их реализация создаст условия для открытия почти 1900 новых рабочих мест.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в свою очередь сообщил, что регион на ПМЭФ заключил 17 соглашений, представители облправительства провели около 50 встреч с инвесторами, госструктурами и зарубежными партнерами.

По словам Евгения Солнцева, на сегодня в портфеле Оренбуржья уже 126 проектов с объемом инвестиций более 549 млрд руб., «по итогам форума он станет еще больше». К 2030 году в Оренбуржье планируется создать 22 тысячи новых рабочих мест.

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