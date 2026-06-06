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Кубань отмечена на ПМЭФ за развитие «зеленой» энергетики

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) при подведении итогов комплексного регионального инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики за 2025 год Кубань отмечена как победитель в номинации «Лидер розничного рынка». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Коммерсантъ

Рейтинг ежегодно составляет Ассоциация развития возобновляемой энергетики, оценивающая регионы, поставляющие на рынок электрическую энергию и мощность. В частности, анализ проводится на предмет наличия перспектив развития зеленой генерации. Оцениваются регуляторная и инвестиционная среда, природный потенциал, инфраструктура и прочие факторы.

По данным администрации Краснодарского края, с 2018 по 2025 год на территории региона реализован ряд проектов по развитию возобновляемых источников энергии. Построены объекты солнечной генерации в Лабинском, Северском, Крыловском районах и Краснодаре мощностью 91,5 МВт (это порядка 4% от общей установленной мощности на Кубани). Ежегодно они дают более 220 млн киловатт-часов электроэнергии. Эти проекты привлекли в край свыше 10 млрд рублей частных инвестиций и обеспечили порядка 50 рабочих мест. Власти региона рассчитывают, что в перспективе реализация новых «зеленых» проектов в ТЭК позволит краю уменьшить имеющийся энергодефицит.

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