Росстат: волгоградцы сократили на 1,8% объем банковских сбережений

Что касается номинальных доходов жителей Волгоградской области, то в первом квартале они составили 42107 рублей на душу населения. Это больше, чем приходится тратить волгоградцам на самое необходимое. Так, в Росстате утверждают, что в этом периоде потребительские расходы достигли 38625 рублей. По сравнению с первым кварталом 2025 года номинальные доходы выросли на 10,7%, а траты — на 8,8%. При этом в четвертом квартале прошлого года номинальные доходы жителей Волгоградской области были больше — 61287 рублей. А объем первоочередных трат составил 48232 рубля.