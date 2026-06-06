Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росстат: волгоградцы сократили на 1,8% объем банковских сбережений

Росстат зафиксировал рост реальных доходов населения Волгоградской области по итогам.

Росстат зафиксировал рост реальных доходов населения Волгоградской области по итогам первого квартала 2026 года. Как сообщается в докладе ведомства, в этом периоде они выросли на 3,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Данный показатель — средний среди регионоов ЮФО. Больше всего увеличились реальные доходы жителей Калмыкии — рост составил 11%. В Севастополе они подросли на 7,4%, а в Крыму — на 4,9%.

Что касается номинальных доходов жителей Волгоградской области, то в первом квартале они составили 42107 рублей на душу населения. Это больше, чем приходится тратить волгоградцам на самое необходимое. Так, в Росстате утверждают, что в этом периоде потребительские расходы достигли 38625 рублей. По сравнению с первым кварталом 2025 года номинальные доходы выросли на 10,7%, а траты — на 8,8%. При этом в четвертом квартале прошлого года номинальные доходы жителей Волгоградской области были больше — 61287 рублей. А объем первоочередных трат составил 48232 рубля.

Интересно, что в начала 2026 года волгоградцы сократили объем сбережений в банках в объеме текущих денежных доходов. Снижение составило 1,8%.

Ранее, напомним, в Росстате сообщили о росте средней зарплаты в Волгоградской области до 72578 рублей.

Фото сгенерировано ИИ.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше