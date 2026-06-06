Рискуете потерять все имущество: в Волгограде обнаружили псевдоломбард

Волгоградцам не советую обращаться в финансовые организации, которых нет в реестре Банка России. Такие компании работают нелегально, незаконно. А те, кто эти организации создает, могут нарваться на штраф до 1 миллиона. В прошлом году на территории страны Банк России выявил более 7 тысяч нелегальных участников финансового рынка. Более тысячи из них — черные кредиторы.