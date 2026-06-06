В Самарской области снижается напряженность на рынке труда

Большинство региональных предприятий (около 6%) не ожидают изменения численности персонала во втором квартале. При этом в сельском хозяйстве и строительстве сохраняется сезонная потребность в дополнительных работниках. Что касается зарплат, то, по данным Росстата, их рост продолжается. За первые два месяца 2026 года номинальные зарплаты жителей Самарской области выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная зарплата с учетом инфляции увеличилась на 3%.