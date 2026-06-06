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С кем встречался Андрей Бочаров в кулуарах ПМЭФ

Многочисленные встречи провела волгоградская делегация на Питерском международном экономическом форуме.

Многочисленные встречи провела волгоградская делегация на Питерском международном экономическом форуме, кооторый накануне завершился в северной столице. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообщался в кулуарах с представителями российской власти и бизнеса. Так, глава региона дружески поговорил с бывшим президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым — компании, которая давно присутствует в Волгоградской области и имеет большое значение для социально-экономического развития субъекта.

Андрей Бочаров также встретился с одним из членов иранской делегации. Напомним, с этой страной у Волгоградской области также выстроено взаимовыгодное сотрудничество.

Как ранее сообщало V102.RU, делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым в течение трех дней подписала пять соглашений. Регион присоединился к международному меморандуму, состоялись десятки рабочих встреч, актуальные вопросы рассмотрены на девяти тематических сессиях.

А президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума отметил Волгоградскую область в числе лидеров по динамике улучшения показателей состояния инвестклимата.

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