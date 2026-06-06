В Приволжье вырос спрос на автомобили с пробегом

В Приволжском федеральном округе весной 2026 года спрос на автомобили с пробегом увеличился почти на двадцать процентов по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли эксперты платформы «Авито Авто». Средняя стоимость подержанного автомобиля в ПФО составила 1 млн 100 тысяч рублей.