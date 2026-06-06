Александр Новак заявил, что Россия входит в топ‑5 стран по цене на нефтепродукты

«Беспринципные люди: когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказались от нашей нефти, наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо — в данный момент, когда на рынке дефицит и у них не хватает нефти, бензина, дизельного, — тут же забыли про принципы, что Россия плохая, давайте покупать обратно», — подчеркнул чиновник.