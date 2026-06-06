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Александр Новак заявил, что Россия входит в топ‑5 стран по цене на нефтепродукты

Особый механизм формирования их стоимости позволяет не превышать уровень инфляции.

Россия входит в пятерку стран с самыми низкими ценами на нефтепродукты. Об этом заявил Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в Блогерской студии VK на Петербургском международном экономическом форуме — 2026.

Александр Новак объяснил, что Россия построила особый механизм формирования стоимости нефтепродуктов, который позволяет не превышать уровень инфляции. Благодаря этому при колебании на рынках удар по ценам смягчается.

Вице-премьер отметил, что конфликт в Ормузском проливе привел к дефициту почти 17% мирового рынка нефтепродуктов. Однако цены внутри России продолжают расти ожидаемо, на уровне инфляции.

Также Новак прокомментировал решение Британии разрешить ввоз дизеля и керосина из российской нефти, несмотря на санкции.

«Беспринципные люди: когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказались от нашей нефти, наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо — в данный момент, когда на рынке дефицит и у них не хватает нефти, бензина, дизельного, — тут же забыли про принципы, что Россия плохая, давайте покупать обратно», — подчеркнул чиновник.

Сама Россия сейчас не зависит от поставок в недружественные страны. Страна переориентировала поставки в Китай и Индию и не испытывает проблем, так как нефтепродукты востребованы на рынке.

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