Благотворительность как привычка: опция «Вклад с отчислением на благотворительность» от Сбера позволяет помогать системно

«Общая сумма пожертвований превысила 50 миллионов рублей. Более 20 тысяч человек открыли вклады с данной опцией. Опция создаёт бесшовный клиентский путь, который позволяет закрыть сразу две потребности клиентов в одном решении: забота о собственном финансовом благополучии и помощь тем, кто в ней нуждается. После начисления процентов выбранная часть — от 3 до 50% капитализации — автоматически направляется в один из крупнейших благотворительных фондов России, которые работают по основным направлениям благотворительности в стране “.