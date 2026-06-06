Кредиты для волгоградцев могут подешеветь после 19 июня

— Сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться. Хотя это небольшая величина и короткий промежуток времени, но такой сигнал мы получили, значит, у Центрального банка есть основания для более решительного снижения ключевой ставки, чем это было в прошлый раз — на 1 п.п., — сказал он.