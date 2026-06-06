Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайский бизнес проявил интерес к продукции кубанского АПК

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представители китайского бизнеса выразили заинтересованность в продукции кубанского АПК, в частности, в закупках кубанского зерна. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Кубанская делегация на полях ПМЭФ-2026 провела встречу с президентом Союза китайских промышленников и предпринимателей Лицюнь Чжоу.

«На встрече президент Союза китайских промышленников и предпринимателей в России Лицюнь Чжоу выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Краснодарским краем, в том числе в поставках зерна. Отдельное внимание уделили перспективам взаимодействия в сфере сельского хозяйства», — отмечается в релизе.

«Мы начинаем работу с Союзом китайских предпринимателей и планируем встроить их в цепочки поставок Краснодарского края», — приводит пресс-служба слова руководителя Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Марины Епифанцевой, сказанные по итогам переговоров.