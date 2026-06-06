Китайский бизнес проявил интерес к продукции кубанского АПК

«На встрече президент Союза китайских промышленников и предпринимателей в России Лицюнь Чжоу выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Краснодарским краем, в том числе в поставках зерна. Отдельное внимание уделили перспективам взаимодействия в сфере сельского хозяйства», — отмечается в релизе.