Китайский бизнес проявил интерес к продукции кубанского АПК

Кубанская делегация на полях ПМЭФ-2026 провела встречу с президентом Союза китайских промышленников и предпринимателей Лицюнь Чжоу.
«На встрече президент Союза китайских промышленников и предпринимателей в России Лицюнь Чжоу выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Краснодарским краем, в том числе в поставках зерна. Отдельное внимание уделили перспективам взаимодействия в сфере сельского хозяйства», — отмечается в релизе.
«Мы начинаем работу с Союзом китайских предпринимателей и планируем встроить их в цепочки поставок Краснодарского края», — приводит пресс-служба слова руководителя Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Марины Епифанцевой, сказанные по итогам переговоров.