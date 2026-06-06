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В Сербии пообещали никогда не вводить санкции против России

Сербия никогда не введет санкции против России.

Сербия никогда не введет санкции против России. Об этом в разговоре с ИС «Вести» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) сообщил министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

Он напомнил, что ранее в Белграде Россия и Сербия подписали большое количество документов, способствующих росту товарооборота между странами.

«И я могу обещать, что мы никогда не введем санкции Российской Федерации… поручение наших президентов — постоянно увеличивать наш товарооборот», — сказал Попович.

Министр сообщил, что товарооборот России и Сербии сейчас составляет 2,4 млрд долларов, но планируется его увеличение до 4,3 млрд долларов, как в 2022 году. Также была отмечена значимость российского газа для Сербии.

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