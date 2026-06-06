Зимой с открытым окном и верой в гарантию: Россиянин потребовал с дилера 4 млн рублей за заклинившее стекло

Два года назад мужчина приобрёл у пермского дилера «Демидыч» автомобиль CHANGAN стоимостью около 1,5 млн рублей. До этой зимы серьёзных претензий к машине у владельца не возникало. Неисправность появилась в январе. После того как водитель опустил стекло на пассажирской двери, механизм заклинило, и вернуть его в закрытое положение уже не удалось.