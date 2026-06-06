НСПК: платежные технологии не увеличивают турпоток, но делают туризм удобным и выгодным

Кроме того, в ходе сессии Точилова рассказала о новом проекте, который НСПК реализует совместно с рядом регионов Северо-Западного федерального округа. Проект направлен на продвижение интересных туристических объектов — от известных достопримечательностей до небольших музеев и локальных культурных пространств, которые редко входят в традиционные туристические маршруты. Для привлечения внимания путешественников используются игровые механики с возможностью получения призов за посещение различных объектов.