НСПК: платежные технологии не увеличивают турпоток, но делают туризм удобным и выгодным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/ Платежные технологии сами по себе не увеличивают турпоток, но делают туризм более удобными и выгодным, сообщила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир») Мария Точилова, выступая в рамках сессии «Формула гостеприимства: как совместные усилия государства и бизнеса формируют устойчивый спрос на внутренний туризм» на ПМЭФ-2026.
Как прокомментировала Точилова, для развития внутреннего туризма одинаково важны удобство и выгода. И именно на этих направлениях сосредоточены в НСПК.
«Сами по себе платежные технологии и возможности карты “Мир” не влияют на туристический поток, — отметила Точилова. — НСПК выступает своего рода связующим звеном. Мы работаем с регионами, музеями, курортами, гостиницами и другими участниками туристической отрасли, помогая им внедрять наши платформенные решения, чтобы сделать поездки более комфортными и выгодными для туристов».
НСПК, по словам Точиловой, последовательно интегрирует карты «Мир» и Систему быстрых платежей (СБП) в туристическую, спортивную и культурную инфраструктуру страны.
«Турист не должен думать о технических деталях. Он хочет, чтобы все работало удобно, быстро и без лишних действий», — подчеркнула она.
Точилова привела в пример российские горнолыжные курорты, где была реализована возможность использовать карту «Мир» в качестве ски пасса. Кроме того, на некоторых горнолыжных курортах теперь можно покупать онлайн ски-пассы, билеты на канатные дороги, подъемники через Систему быстрых платежей (СБП).
НСПК также активно работает с музеями, с такими как Эрмитаж, Петергоф и рядом других культурных объектов. Там также реализована возможность покупки билетов онлайн через СБП, что позволило сократить очереди в этих объектах.
Стимулы и лояльность.
Глава департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК подчеркнула, что выгодные предложения в рамках программ лояльности традиционно является одним из важных стимулов для туристов. Чтобы путешественники узнали о преимуществах новых способов оплаты в этих объектах, компания регулярно проводит различные акции, предусматривающие кешбэк и другие бонусы.
В НСПК сообщили ТАСС, что по данным аналитиков компании, только за 2025 год благодаря различным акция, проводим компанией, путешественники сэкономили более 16,5 млн рублей на горнолыжных курортах и около 30 млн рублей при посещении музеев и других культурных объектов.
Кроме того, в ходе сессии Точилова рассказала о новом проекте, который НСПК реализует совместно с рядом регионов Северо-Западного федерального округа. Проект направлен на продвижение интересных туристических объектов — от известных достопримечательностей до небольших музеев и локальных культурных пространств, которые редко входят в традиционные туристические маршруты. Для привлечения внимания путешественников используются игровые механики с возможностью получения призов за посещение различных объектов.