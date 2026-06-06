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Яркие стенды, бизнес и технологии. Как проходил ПМЭФ-2026

На площадке форума лидеры государств, министры финансов, руководители компаний, финансисты и ученые встретились для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.

Завершился XXIX Петербургский международный экономический форум. В нем приняли участие более 24,5 тыс. человек, свои делегации направили 142 страны.

На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встретились для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом. В 2026 году страной — гостем ПМЭФ стала Саудовская Аравия. Впервые за несколько лет форум посетила официальная делегация США.

В рамках ПМЭФ прошло множество обсуждаемых мероприятий. Участники представили яркие стенды, где можно было примерить национальные костюмы с помощью нейросети, попробовать мороженое, собственные духи ДНР и многое другое. Одним из центральных событий стало выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии.

???Заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Самые яркие снимки — в фотогалерее ТАСС.

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