Яркие стенды, бизнес и технологии. Как проходил ПМЭФ-2026

Завершился XXIX Петербургский международный экономический форум. В нем приняли участие более 24,5 тыс. человек, свои делегации направили 142 страны.
На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встретились для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом. В 2026 году страной — гостем ПМЭФ стала Саудовская Аравия. Впервые за несколько лет форум посетила официальная делегация США.
В рамках ПМЭФ прошло множество обсуждаемых мероприятий. Участники представили яркие стенды, где можно было примерить национальные костюмы с помощью нейросети, попробовать мороженое, собственные духи ДНР и многое другое. Одним из центральных событий стало выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии.
???Заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Самые яркие снимки — в фотогалерее ТАСС.