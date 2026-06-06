Яркие стенды, бизнес и технологии. Как проходил ПМЭФ-2026

На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встретились для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом. В 2026 году страной — гостем ПМЭФ стала Саудовская Аравия. Впервые за несколько лет форум посетила официальная делегация США.