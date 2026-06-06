В аэропортах Домодедово и Внуково сняли ограничения спустя почти двое суток

По информации мэра столицы Сергея Собянина, с начала суток над Московским регионом сбили 14 БПЛА. Около 21:00 глава Москвы сообщил об уничтожении двух беспилотников. Всего за день над Россией сбили 339 дронов, сообщило Минобороны.