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В аэропортах Домодедово и Внуково сняли ограничения спустя почти двое суток

Аэропорты Москвы Домодедово и Внуково вернулись к работе без ограничений спустя более 40 часов, сообщила Росавиация. Ранее воздушные гавани принимали и выпускали авиарейсы по согласованию с органами власти из-за ограничений на использование воздушного пространства.

Аэропорты Москвы Домодедово и Внуково вернулись к работе без ограничений спустя более 40 часов, сообщила Росавиация. Ранее воздушные гавани принимали и выпускали авиарейсы по согласованию с органами власти из-за ограничений на использование воздушного пространства.

По информации ведомства, ограничения на полеты во Внуково были введены около 4:30 мск 5 июня, в Домодедово — около 5:47 мск.

По информации мэра столицы Сергея Собянина, с начала суток над Московским регионом сбили 14 БПЛА. Около 21:00 глава Москвы сообщил об уничтожении двух беспилотников. Всего за день над Россией сбили 339 дронов, сообщило Минобороны.

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