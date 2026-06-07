Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 7 июня

Национальный банк установил курсы валют на 7 июня, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных еще перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 7 июня, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8274 белорусского рубля, 1 евро — 3,2869 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8161 белорусского рубля.
Относительно курсов валют, действовавших в пятницу, 5 июня, и субботу, 6 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в воскресенье, 7 июня.
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