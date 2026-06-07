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США продлили срок заключения сделки о покупке пакета акций NIS до 16 июня

Министерство финансов США продлило срок переговоров для покупки контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии».

Источник: Аргументы и факты

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США продлило срок, в течение которого могут вестись переговоры о приобретении контрольного пакета акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.

Согласно полученному разрешению, переговорный процесс может продолжаться до 16 июня 2026 года. Речь идет о возможной сделке по покупке контрольной доли сербской компании, находящейся под американскими санкциями.

В MOL отметили, что за время предыдущего продления переговоры существенно продвинулись. В компании рассчитывают, что дополнительное время позволит завершить подготовку и оформление необходимой документации для реализации сделки.

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