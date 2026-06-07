Экономический ущерб от инфекционных заболеваний превысил 1,3 трлн в 2025 году

«В 2025 году в РФ зарегистрировано 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 9,3% ниже суммы заболеваний по данным 2024 года (36 млн 130 тыс. 90 случаев)», — указано в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году», с которым ознакомился «Интерфакс».