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Росстат назвал сферы, где россияне в среднем получают свыше 200 тыс. рублей

Речь идет о сфере добычи нефти и газа, области информации и связи, производстве табачных изделий, отрасли воздушного и космического транспорта, а также финансовой и страховой сферах.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Средние зарплаты больше 200 тыс. рублей зафиксированы в РФ в марте текущего года в пяти отраслях, в их число входит производство табачных изделий, а также добыча нефти и газа. Это следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС.

Так, средние зарплаты в 226 тыс. рублей зафиксированы в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи, в производстве табачных изделий — 218 тыс. рублей, в отрасли воздушного и космического транспорта — 223 тыс. рублей, финансовой и страховой сферах — 314 тыс. рублей.

При этом средний размер заработной платы в России в марте 2026 года составляет 112 654 рубля.