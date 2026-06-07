Росстат назвал сферы, где россияне в среднем получают свыше 200 тыс. рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Средние зарплаты больше 200 тыс. рублей зафиксированы в РФ в марте текущего года в пяти отраслях, в их число входит производство табачных изделий, а также добыча нефти и газа. Это следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС.