США дали еще 10 дней на переговоры между компаниями MOL, NIS и «Газпром нефть»

Тем не менее MOL отметила, что в последние недели, после прошлого продления 22 мая, «переговоры значительно продвинулись, и дополнительное продление лицензии позволит завершить оформление документации по сделке». Предыдущая пролонгация разрешения на переговоры истекла 6 июня, и ранее MOL обратилась к Минфину США с просьбой предоставить для заключения сделки с NIS и «Газпром нефтью» еще 30 дней.