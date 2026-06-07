США дали еще 10 дней на переговоры между компаниями MOL, NIS и «Газпром нефть»

БУДАПЕШТ, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты дали лишь 10 дней на завершение переговоров о покупке венгерской компанией MOL контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), которая вместе со своим мажоритарным владельцем «Газпром нефтью» находится под американскими санкциями. Как сообщила MOL, срок переговоров продлен до 16 июня, хотя она просила дать ей время до 6 июля.
«Компания MOL получила официальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании NIS до 16 июня 2026 года», — говорится в заявлении компании, распространенном в Будапеште.
Тем не менее MOL отметила, что в последние недели, после прошлого продления 22 мая, «переговоры значительно продвинулись, и дополнительное продление лицензии позволит завершить оформление документации по сделке». Предыдущая пролонгация разрешения на переговоры истекла 6 июня, и ранее MOL обратилась к Минфину США с просьбой предоставить для заключения сделки с NIS и «Газпром нефтью» еще 30 дней.
«Газпром» и MOL 19 января объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций NIS. Сербские власти анонсировали увеличение своей доли в компании на 5%, что позволит им влиять на некоторые решения акционеров. MOL также ведет переговоры с эмиратской ADNOC, которая выражала заинтересованность в том, чтобы стать миноритарным акционером сербской компании.
Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером «Газпром нефтью». После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о готовности передать контроль над компанией третьей стороне.