Губернатор Вологодской области заявил о снижении потребления алкоголя в регионе

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции действуют в Вологодской области с 1 марта 2025 года. Согласно местному законодательству, приобрести спиртное в будние дни можно с 12:00 до 14:00. С марта этого года, в регионе ужесточили закон — теперь магазины, вход в которые расположен со стороны подъездов жилых домов, не смогут продавать алкоголь, а часть заведений общепита не сможет продавать спиртное в будни.