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Омское предприятие помогло создать полностью российский мотор для «Суперджета»

Сертификат на двигатель выдали на форуме в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация выдала сертификат на новейший, полностью российский двигатель ПД-8. Он предназначен самолетов «Суперджет» (SJS-100) и авиаамфибий Бе-200.

Документ на Петербургском экономическом форуме получила Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростеха». Двигатель полностью соответствует нормам летной годности и готов к серийному производству, сообщила пресс-служба ОДК.

В создании мотора участвовали несколько предприятий корпорации — в Рыбинске, Уфе, Перми и Омске. Омское «ОМО имени П. И. Баранова» выполнило для него утвержденный объем работ по отдельным элементам и агрегатам.

Тяга мотора на взлетном режиме — 8 тонн. Двигатель полностью отечественный, в нем нет зарубежных компонентов, здесь применены 25 передовых технологий, 17 из них совсем новые.

Ранее мы писали, что в Омск полностью перенесут производство ракеты «Ангара».