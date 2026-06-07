США хотят передать замороженные иранские активы своим союзникам

США рассматривают возможность передачи замороженных иранских активов своим союзникам в странах Персидского залива. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на осведомленный источник.
По данным издания, средства могут быть использованы для восстановления объектов, которые были повреждены в результате атак, приписываемых Ирану. Речь идет как о ранее нанесенном ущербе, так и о возможных последствиях будущих инцидентов.
Конкретный объем средств, который может быть направлен на эти цели, пока не раскрывается. Сообщается, что министр финансов США Скотт Бессент поручил своей команде собрать у союзников информацию об оценке ущерба и предполагаемых расходах на восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов.