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США хотят передать замороженные иранские активы своим союзникам

США могут передать замороженные иранские активы своим союзникам в Персидском заливе.

Источник: Аргументы и факты

США рассматривают возможность передачи замороженных иранских активов своим союзникам в странах Персидского залива. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, средства могут быть использованы для восстановления объектов, которые были повреждены в результате атак, приписываемых Ирану. Речь идет как о ранее нанесенном ущербе, так и о возможных последствиях будущих инцидентов.

Конкретный объем средств, который может быть направлен на эти цели, пока не раскрывается. Сообщается, что министр финансов США Скотт Бессент поручил своей команде собрать у союзников информацию об оценке ущерба и предполагаемых расходах на восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов.

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