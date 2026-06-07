На крыло! Соколы-балобаны вернулись на родину

В заповедник «Хакасский» доставлены новые обитатели. Соколы-балобаны на место своего исторического пребывания прибыли из Подмосковья на авиалайнере.
Раньше балобаны не были в Хакасии редкостью. Их можно было встретить парящими над степями, сидящими на электроопорах возле дорог. Но не только соколы ловили сусликов или голубей.
Почему мало соколов?
На одну из самых редких птиц в мире, занесённую в международную Красную книгу как вымирающий вид, тоже идёт охота. Шейхи арабских стран готовы платить десятки и даже сотни тысяч долларов за балобана, выловленного именно в дикой природе.
В Хакасии не единожды ловили браконьеров с пойманными птицами, которых готовили к вывозу за границу.
«Сейчас таких случаев гораздо меньше. Сегодня в естественной природной среде алтайская морфа соколов-балобанов (тёмного окраса) встречается крайне редко. Настолько, что встал вопрос о восстановлении популяции в исконных местах его обитания, в том числе в Хакасии. На Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве облёточника для соколов», — говорит директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.
В прошлом году на участке «Камызякская степь с озером Улух-Коль» построен первый в заповедной системе России облёточник. Это арена диаметром 22 м и высотой 6 м, затянутая сеткой под купол. В вольере имеются тамбур и стол для кормления, а также система вылета. Здесь ещё неопытные птицы, с одной стороны, находятся под защитой, с другой — в приближённых к природе условиях учатся жить в естественной среде обитания и адаптироваться в среде сородичей.
Первыми обитателями нового комплекса стали годовалые птицы. Они доставлены из единственного в России питомника соколов-балобанов — подмосковной «Витасферы». Сейчас птицы проходят подготовку к жизни в дикой природе.
Большая площадь облёточника позволяет соколам свободно летать. Специалисты кормят птиц и наблюдают за их состоянием перед выпуском в хакасские степи. Одновременно балобаны адаптируются к климатическим условиям и окружающей среде.
Через несколько дней окна облёточника откроются, и птицы смогут самостоятельно покинуть вольер. Сюда они смогут возвращаться, а специалисты продолжат подкормку и наблюдение. В рамках проекта будет завезено до 40 особей.
Как доставляли ценный груз?
Доставка птиц из Подмосковья на степной участок — дело непростое. Технические детали значат не меньше, чем профессиональная забота. Перед рейсом специалисты проверили каждый контейнер с птицей. На пассажирском воздушном судне установили и строго следили за специальным температурным режимом, комфортным для балобанов.
«По оценкам экспертов, сегодня насчитывается не более 1,2 тыс. гнездящихся пар балобана по всей России. Допустить исчезновения этого сильного и редкого сокола нельзя. Его сохранение — одна из приоритетных задач заповедных фондов. Наша задача — чтобы птицы в спокойной обстановке привыкли к территории, обосновались и начали формировать устойчивую местную популяцию. Это первый опыт не только для нас, но и для всей заповедной системы России», — продолжает Виктор Непомнящий.
Научные сотрудники заповедника «Хакасский» проработали акклиматизационные этапы, у них есть опыт выпуска соколов-балобанов в природу. Нынешней встрече с пернатыми хищниками предшествовала огромная подготовительная работа большой команды. Учились, проводили ряд консультаций со специалистами в этой области. Рассчитали суточные нормы корма и закупили необходимый объём.
Птицы сейчас под постоянным наблюдением инспекторов, а в дальнейшем будут устанавливать фотоловушки в предполагаемых местах гнездования.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приживаются в заповеднике полностью исчезнувшие в Хакассии лошади Пржевальского.