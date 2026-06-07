Россияне могут столкнуться с тихими увольнениями на работе

Уже в самое ближайшее время россиян ожидает значительное ухудшение ситуации на рынке труда, которое затронет не только тех, кто уже лишился постоянного места работы, но и тех, кто пока сохраняет текущие должности. Специалисты в области кадров и управления предположили, что ситуация на рынке труда может усугубиться, и предупредили работников о возможных новых тенденциях в методах увольнения, сообщает ИА DEITA.RU.