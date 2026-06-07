Россияне могут столкнуться с тихими увольнениями на работе

Эксперты говорят о распространении «тихих» увольнений — ситуации, когда работодатели избегают прямых сокращений. Они создают условия, при которых работник сам решает покинуть компанию.
В условиях экономической нестабильности бизнесмены сталкиваются с трудностями, такими как рост налоговой нагрузки, сложности с привлечением кредитов и снижение выручки. Работодатели вынуждены искать способы сокращения затрат, сокращая численность персонала.
С юридической точки зрения, работодатели стремятся свести к минимуму расходы на обязательные выходные пособия, которые могут составлять до трёх окладов. Это способствует тому, что руководители предпочитают избегать прямых увольнений.
Эксперты предупреждают, что в ближайшее время «тихие» увольнения могут стать массовыми. Работодатели начнут активно повышать плановые показатели, создавая чрезмерную нагрузку на сотрудников.
Многие работники могут оказаться в затруднительных ситуациях, когда их вынуждают к принудительному уходу или лишают премий, намекая на возможность увольнения по инициативе компании.