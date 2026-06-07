Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне могут столкнуться с тихими увольнениями на работе

Уже в самое ближайшее время россиян ожидает значительное ухудшение ситуации на рынке труда, которое затронет не только тех, кто уже лишился постоянного места работы, но и тех, кто пока сохраняет текущие должности. Специалисты в области кадров и управления предположили, что ситуация на рынке труда может усугубиться, и предупредили работников о возможных новых тенденциях в методах увольнения, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Эксперты говорят о распространении «тихих» увольнений — ситуации, когда работодатели избегают прямых сокращений. Они создают условия, при которых работник сам решает покинуть компанию.

В условиях экономической нестабильности бизнесмены сталкиваются с трудностями, такими как рост налоговой нагрузки, сложности с привлечением кредитов и снижение выручки. Работодатели вынуждены искать способы сокращения затрат, сокращая численность персонала.

С юридической точки зрения, работодатели стремятся свести к минимуму расходы на обязательные выходные пособия, которые могут составлять до трёх окладов. Это способствует тому, что руководители предпочитают избегать прямых увольнений.

Эксперты предупреждают, что в ближайшее время «тихие» увольнения могут стать массовыми. Работодатели начнут активно повышать плановые показатели, создавая чрезмерную нагрузку на сотрудников.

Многие работники могут оказаться в затруднительных ситуациях, когда их вынуждают к принудительному уходу или лишают премий, намекая на возможность увольнения по инициативе компании.