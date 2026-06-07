Дмитрий Демешин пригласил главу Запорожья в Хабаровский край

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с главой Запорожской области Евгением Балицким на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», главной темой стало развитие межрегионального сотрудничества и поддержка новых территорий.
Демешин подчеркнул, что экономики двух регионов во многом похожи — и в промышленности, и в строительной сфере. Но ключевым моментом он назвал человеческий фактор:
— Запорожье для нас — регион, где воюют хабаровчане, бойцы группировки «Восток». Наша общая задача — помогать людям на новых территориях Российской Федерации, в том числе на освобожденной земле Запорожской области, — заявил глава края.
Со своей стороны Евгений Балицкий отметил, что Запорожью полезен опыт Хабаровского края в привлечении инвестиций и развитии промсектора. Он напомнил, что Хабаровский край с 2023 года входит в число партнеров по свободной экономической зоне.
— В условиях санкционного давления межрегиональные связи приобретают стратегическое значение. Будем и дальше активно развивать партнерские отношения, — добавил Балицкий.
Глава Запорожской области поблагодарил Дмитрия Демешина за братскую поддержку и конкретные шаги. А хабаровский губернатор в свою очередь пригласил коллегу посетить регион, чтобы на месте изучить реальный сектор экономики.
Напомним, Хабаровский край — один из ключевых партнеров Запорожской области среди регионов ДФО. Сотрудничество включает как экономические проекты, так и помощь военнослужащим и жителям освобожденных территорий.