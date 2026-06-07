В Новосибирской области за пять месяцев уволили 1188 человек

В Новосибирской области озвучили данные о ситуации на рынке труда по итогам первых пяти месяцев 2026 года. Как сообщили в региональном Министерстве труда и социального развития, с января по май работу потеряли 1188 человек.
Больше всего сокращений зафиксировано в сфере производства строительных материалов, на железнодорожном транспорте и в органах государственного управления. В ведомстве отметили, что изменения численности сотрудников в бюджетных учреждениях в основном связаны с их реорганизацией. При этом большинству работников планируют предложить другие рабочие места.
В министерстве подчеркнули, что сокращения не оказывают заметного влияния на рынок труда региона. Уволенные сотрудники составляют лишь около 0,2% от общего числа наёмных работников области. Кроме того, значительная часть из них уже смогла трудоустроиться.
По информации ведомства, в ближайшие три месяца ещё 198 организаций намерены провести сокращения, под которые могут попасть 1408 человек. Этот показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года.
Для поддержки граждан, оказавшихся без работы, в регионе действуют программы содействия занятости. Жителям помогают с поиском вакансий, а также предлагают пройти переобучение и курсы повышения квалификации. С начала года обучение завершили 839 человек. По состоянию на 22 мая в областном банке вакансий насчитывалось более 24 тысяч свободных рабочих мест.