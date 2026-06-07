В Новосибирской области за пять месяцев уволили 1188 человек

Для поддержки граждан, оказавшихся без работы, в регионе действуют программы содействия занятости. Жителям помогают с поиском вакансий, а также предлагают пройти переобучение и курсы повышения квалификации. С начала года обучение завершили 839 человек. По состоянию на 22 мая в областном банке вакансий насчитывалось более 24 тысяч свободных рабочих мест.