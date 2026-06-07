Эксперт Миронов: ретейл заберет часть рынка готовой еды у ресторанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ретейл заберет часть рынка готовой еды у кафе и ресторанов, таким мнением поделился с ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Ретейл готовой едой заберет часть рынка», — сказал Миронов.
Он напомнил, что уже поднимался вопрос о разных санитарно-эпидемиологических правилах и нормах для ресторанов и ретейла. «Если предприниматель должен держать кафе, туалет, соблюдать товарное соседство — это огромное количество правил, почему рядом магазин может просто поставить столики и торговать едой», — задался вопросом эксперт.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.