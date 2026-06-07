Эксперт Миронов: ретейл заберет часть рынка готовой еды у ресторанов

Он напомнил, что уже поднимался вопрос о разных санитарно-эпидемиологических правилах и нормах для ресторанов и ретейла. «Если предприниматель должен держать кафе, туалет, соблюдать товарное соседство — это огромное количество правил, почему рядом магазин может просто поставить столики и торговать едой», — задался вопросом эксперт.