Зарплаты в пяти сферах превысили 200 тысяч рублей: где платят больше всего

Тем временем, по данным на апрель, самой востребованной профессией неожиданно стал сварщик. Специалистам этой области предлагают зарплату более 200 тысяч рублей. В топ доходных профессий также вошли DevOps-инженеры. Это ИТ-специалисты, которые объединяют процессы разработки и эксплуатации программного обеспечения. Они приводят к автоматизации рутинные задачи. Таким экспертам так же платят порядка 200 тысяч в месяц. На третьем месте оказались дата-сайентисты. Они на основе алгоритмов строят модели, которые помогают принимать решения в науке, бизнесе и повседневной жизни. Зарплаты, которые им предлагают работодатели, выросли в апреле на 12%.