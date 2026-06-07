Стала известна реальная цена новой улучшенной «Волги»

Российский производитель Volga представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) флагманский кроссовер K50. В эксклюзивном комментарии aif.ru автоэксперт Максим Кадаков подчеркнул, что это очень заслуживающий внимания автомобиль.
"Эти автомобили сами по себе очень хорошие, поэтому перспективы у них, безусловно, есть. Я приехал на ПМЭФ именно на седане Volga C50. Хочу сказать, что это очень заслуживающий внимания автомобиль.
K50 по своим характеристикам тоже очень хороший. На эти новые модели, безусловно, спрос будет. Все эти автомобили объединяет то, что они построены на одной платформе. Важно то, что в Нижнем Новгороде пойдут очень быстро по пути локализации этой платформы и, соответственно, по пути локализации этих автомобилей, то есть эти машины будут развиваться", — отметил он.
Автомобили Volga созданы на базе моделей Geely. Седан Volga C50 будет стоить от 2 899 000 рублей, среднеразмерный кроссовер Volga K40 — от 2 749 000 рублей, а флагманский SUV Volga K50 — от 4 199 000 рублей. Как отметил Кадаков, старт продаж новинок в России запланирован на 19 июня.