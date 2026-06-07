Стала известна реальная цена новой улучшенной «Волги»

K50 по своим характеристикам тоже очень хороший. На эти новые модели, безусловно, спрос будет. Все эти автомобили объединяет то, что они построены на одной платформе. Важно то, что в Нижнем Новгороде пойдут очень быстро по пути локализации этой платформы и, соответственно, по пути локализации этих автомобилей, то есть эти машины будут развиваться", — отметил он.