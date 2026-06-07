Садоводов и дачников Амурска поддержат субсидиями

— Раньше многие дачные объединения были ведомственными и поддерживались предприятиями. Но времена изменились. Сегодня поддержка дачников — одна из наших приоритетных задач. Средства выделяются из краевого и городского бюджетов. Для дачников предоставляемая субсидия — существенная помощь. И, конечно, это оказывает свое влияние на цены на рынке местной продукции, — подчеркнул глава Амурска Руслан Колесников.