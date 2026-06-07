Садоводов и дачников Амурска поддержат субсидиями

Администрация города Амурска объявила о начале конкурсного отбора среди садоводческих некоммерческих товариществ на предоставление субсидий для возмещения части затрат. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», прием заявок продлится с 8 июня по 8 июля.
Субсидии предоставляются по трем основным блокам. Первый касается инженерной инфраструктуры: средства можно направить на технологическое присоединение СНТ к линиям электро-, водоснабжения и водоотведения за пределами территории товарищества.
Второй блок — благоустройство общих территорий. Это строительство и ремонт дорог, проездов, обустройство кюветов, канав и въездов, установка ворот, калиток и ограждений из металлических листов и сеток, а также оборудование площадок для мусорных контейнеров.
Третье направление — безопасность и здоровье: обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение акарицидной (противоклещевой) обработки территории.
Отдельно субсидии выделяются на проведение комплексных кадастровых работ в границах СНТ.
— Раньше многие дачные объединения были ведомственными и поддерживались предприятиями. Но времена изменились. Сегодня поддержка дачников — одна из наших приоритетных задач. Средства выделяются из краевого и городского бюджетов. Для дачников предоставляемая субсидия — существенная помощь. И, конечно, это оказывает свое влияние на цены на рынке местной продукции, — подчеркнул глава Амурска Руслан Колесников.
Общий размер субсидии на 2026 год составляет 1 млн 672 тыс. рублей, из которых 560 тыс. рублей — за счет средств бюджета городского поселения «Город Амурск» и 1 млн 112 тыс. рублей — за счет субсидии, предоставленной из бюджета Хабаровского края.
Рассмотрение заявок запланировано на период с 9 по 19 июля, а заключение соглашений о предоставлении субсидий — на 6 августа.