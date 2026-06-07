Сохранить и приумножить. Где лучше хранить деньги в 2026 году

На фоне высокой инфляции и перемен в экономике россияне все чаще задаются вопросом: где надежнее хранить деньги в 2026 году? Вклады, фондовый рынок или драгоценные металлы — что принесет реальную доходность и не съест капитал? Финансовый эксперт специально для «АиФ-Юг» разобрал топ-инвестиций, объяснил, почему диверсификация остается главным правилом, и дал советы по приумножению капитала.
Матрас, вклад или биржа: как россияне предпочитают хранить накопления
В 2025 году Краснодарский край занял 30-е место среди российских регионов по объему депозитов населения. За год регион переместился на две позиции ниже, чем в 2024 году.
«Пробовала банковские вклады, открыла накопительный счет на 100 тысяч рублей. Снимала понемногу, снова клала — так пыталась копить, — рассказывает жительница Краснодара Елена Цимбал. — А отец ещё в 90-е начал покупать золото, до сих пор верит в него. У нас и наличка в шкафу лежит — на “черный день”. Но сейчас, говорят, все прозрачнее стало».
По данным исследования «РИА Новости», темпы прироста сбережений жителей края замедлились. В 2024 году объем вкладов увеличился на 23,6%, а в 2025 году — всего на 14,1%. При этом средний объем вкладов на человека вырос с 322,6 до 367,5 тысяч рублей. Однако отношение среднедушевых вкладов к доходам снизилось с 5,2 до 4,9.
Большинство россиян (38%) предпочитают хранить деньги на накопительных счетах и вкладах. Еще 17% выбирают наличные или обычные дебетовые карты без накопительных опций. Около 14% жителей России предпочитают облигации для накопления средств, 12% выбирают валюту, 9% — акции, 7% — золото и другие драгоценные металлы, а 3% используют более рискованные инвестиционные инструменты.
37% россиян откладывают деньги нерегулярно, только когда появляются свободные средства, 29% делают это регулярно. 18% людей применяют автоматические механизмы накоплений, такие как округление трат и их перевод на сберегательный счет. И 16% практически не откладывают деньги.
Разделяй и сохраняй: как защитить капитал от инфляции и кризисов
В 2026 году ключ к сохранению денег — диверсификация — распределение сбережений между разными инструментами, чтобы падение одного не ударило по всему бюджету, Проще говоря, не следует все яйца класть в одну корзину.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко назвал kuban.aif.ru три самых распространенных альтернативных способа хранения и приумножения капитала.
1. Вклады в банках.
По словам Щербаченко, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составляет 13,04%. Она варьируется в зависимости от срока хранения:
До трех месяцев: 12,64% годовых.
От трех до шести месяцев: 12,72% годовых.
От шести месяцев до года: 12,50% годовых.
Свыше года: 11,42% годовых.
Важно помнить о налогообложении. Проценты по вкладам облагаются налогом, что снижает реальную доходность. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается не со всего процентного дохода, а только с той части, которая превышает установленный государством необлагаемый лимит.
Несмотря на это, депозиты остаются хорошим инструментом для сохранения средств, так как их доходность в два раза превышает уровень инфляции.
2. Инвестиции на фондовом рынке.
Эксперт рассказал, что инвестиции на фондовом рынке сопряжены с риском потери средств, особенно если акции падают. Сегодня акция может стоить 1000 рублей, через месяц — 900, а через два — 1200. Это явление называют волатильностью — тенденцией к изменениям цены.
«Инвестирование в акции может принести значительные доходы, но также связано с рисками. Диверсификация портфеля поможет снизить эти риски. Рекомендую постепенно рассматривать покупку акций из первого эшелона, входящие в индекс Московской биржи», — отметил Петр Щербаченко.
3. Скупка золота.
Как отметил финансовый эксперт, золото часто считают самым надежным вложением. В апреле 2026 года объем торгов на Мосбирже вырос в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года и достиг 412 млрд рублей и 35,5 тонн. Вложение средств в золото — это обоснованный способ сохранить капитал, особенно когда экономика нестабильна.
Как сформировать сбалансированный инвестиционный портфель: советы эксперта
Эксперт рекомендует распределять средства между несколькими инструментами, а не фокусироваться только на одном. Определить свой уровень допустимого риска, ориентироваться на долгосрочные финансовые цели и регулярно пересматривать структуру вложений с учетом рыночной ситуации.
«Инвестирование требует тщательного анализа и понимания своих целей. На мой взгляд, портфель инвестиций на 2026 год (до лета 2026 года) выглядит так: 40% депозиты, 10% облигации, 10% акции, золото 20%, 10% подушка финансовой безопасности», — подытожил Щербаченко.
Но имеет ли смысл пользоваться вкладами при нынешнем состоянии экономики? Может быть, стоит направить средства на другие цели?
«Выгодно для тех, у кого есть желание накопить на более долгосрочные финансовые цели, — уточняет эксперт. — Также у человека нет никаких ограничений в свободных средствах, и сформирована подушка финансовой безопасности. Доводы за вклад: постоянная ставка около 13% (в два раза больше, чем уровень годовой инфляции / х2 от уровня годовой инфляции), простота открытия, страхование до 1,4 млн рублей с учетом накопленных процентов по вкладу. В других случаях вклад может не совсем подойти. Стоит выбирать между инвестициями в золото и выход на фондовый рынок и инвестициями в акции и облигации».