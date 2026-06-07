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Сохранить и приумножить. Где лучше хранить деньги в 2026 году

Финансовый эксперт поделился советами, где лучше хранить деньги в 2026 году, чтобы избежать потерь.

На фоне высокой инфляции и перемен в экономике россияне все чаще задаются вопросом: где надежнее хранить деньги в 2026 году? Вклады, фондовый рынок или драгоценные металлы — что принесет реальную доходность и не съест капитал? Финансовый эксперт специально для «АиФ-Юг» разобрал топ-инвестиций, объяснил, почему диверсификация остается главным правилом, и дал советы по приумножению капитала.

Матрас, вклад или биржа: как россияне предпочитают хранить накопления

В 2025 году Краснодарский край занял 30-е место среди российских регионов по объему депозитов населения. За год регион переместился на две позиции ниже, чем в 2024 году.

«Пробовала банковские вклады, открыла накопительный счет на 100 тысяч рублей. Снимала понемногу, снова клала — так пыталась копить, — рассказывает жительница Краснодара Елена Цимбал. — А отец ещё в 90-е начал покупать золото, до сих пор верит в него. У нас и наличка в шкафу лежит — на “черный день”. Но сейчас, говорят, все прозрачнее стало».

По данным исследования «РИА Новости», темпы прироста сбережений жителей края замедлились. В 2024 году объем вкладов увеличился на 23,6%, а в 2025 году — всего на 14,1%. При этом средний объем вкладов на человека вырос с 322,6 до 367,5 тысяч рублей. Однако отношение среднедушевых вкладов к доходам снизилось с 5,2 до 4,9.

Большинство россиян (38%) предпочитают хранить деньги на накопительных счетах и вкладах. Еще 17% выбирают наличные или обычные дебетовые карты без накопительных опций. Около 14% жителей России предпочитают облигации для накопления средств, 12% выбирают валюту, 9% — акции, 7% — золото и другие драгоценные металлы, а 3% используют более рискованные инвестиционные инструменты.

37% россиян откладывают деньги нерегулярно, только когда появляются свободные средства, 29% делают это регулярно. 18% людей применяют автоматические механизмы накоплений, такие как округление трат и их перевод на сберегательный счет. И 16% практически не откладывают деньги.

Разделяй и сохраняй: как защитить капитал от инфляции и кризисов

В 2026 году ключ к сохранению денег — диверсификация — распределение сбережений между разными инструментами, чтобы падение одного не ударило по всему бюджету, Проще говоря, не следует все яйца класть в одну корзину.

В какие активы вкладывать деньги, зависит от ваших финансовых целей. Инфляция может существенно снизить реальную стоимость сбережений, особенно если они хранятся дома наличными.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко назвал kuban.aif.ru три самых распространенных альтернативных способа хранения и приумножения капитала.

1. Вклады в банках.

По словам Щербаченко, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составляет 13,04%. Она варьируется в зависимости от срока хранения:

До трех месяцев: 12,64% годовых.

От трех до шести месяцев: 12,72% годовых.

От шести месяцев до года: 12,50% годовых.

Свыше года: 11,42% годовых.

Важно помнить о налогообложении. Проценты по вкладам облагаются налогом, что снижает реальную доходность. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается не со всего процентного дохода, а только с той части, которая превышает установленный государством необлагаемый лимит.

Несмотря на это, депозиты остаются хорошим инструментом для сохранения средств, так как их доходность в два раза превышает уровень инфляции.

2. Инвестиции на фондовом рынке.

Эксперт рассказал, что инвестиции на фондовом рынке сопряжены с риском потери средств, особенно если акции падают. Сегодня акция может стоить 1000 рублей, через месяц — 900, а через два — 1200. Это явление называют волатильностью — тенденцией к изменениям цены.

«Инвестирование в акции может принести значительные доходы, но также связано с рисками. Диверсификация портфеля поможет снизить эти риски. Рекомендую постепенно рассматривать покупку акций из первого эшелона, входящие в индекс Московской биржи», — отметил Петр Щербаченко.

3. Скупка золота.

Как отметил финансовый эксперт, золото часто считают самым надежным вложением. В апреле 2026 года объем торгов на Мосбирже вырос в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года и достиг 412 млрд рублей и 35,5 тонн. Вложение средств в золото — это обоснованный способ сохранить капитал, особенно когда экономика нестабильна.

Как сформировать сбалансированный инвестиционный портфель: советы эксперта

Эксперт рекомендует распределять средства между несколькими инструментами, а не фокусироваться только на одном. Определить свой уровень допустимого риска, ориентироваться на долгосрочные финансовые цели и регулярно пересматривать структуру вложений с учетом рыночной ситуации.

«Инвестирование требует тщательного анализа и понимания своих целей. На мой взгляд, портфель инвестиций на 2026 год (до лета 2026 года) выглядит так: 40% депозиты, 10% облигации, 10% акции, золото 20%, 10% подушка финансовой безопасности», — подытожил Щербаченко.

Но имеет ли смысл пользоваться вкладами при нынешнем состоянии экономики? Может быть, стоит направить средства на другие цели?

«Выгодно для тех, у кого есть желание накопить на более долгосрочные финансовые цели, — уточняет эксперт. — Также у человека нет никаких ограничений в свободных средствах, и сформирована подушка финансовой безопасности. Доводы за вклад: постоянная ставка около 13% (в два раза больше, чем уровень годовой инфляции / х2 от уровня годовой инфляции), простота открытия, страхование до 1,4 млн рублей с учетом накопленных процентов по вкладу. В других случаях вклад может не совсем подойти. Стоит выбирать между инвестициями в золото и выход на фондовый рынок и инвестициями в акции и облигации».