Сохранить и приумножить. Где лучше хранить деньги в 2026 году

«Пробовала банковские вклады, открыла накопительный счет на 100 тысяч рублей. Снимала понемногу, снова клала — так пыталась копить, — рассказывает жительница Краснодара Елена Цимбал. — А отец ещё в 90-е начал покупать золото, до сих пор верит в него. У нас и наличка в шкафу лежит — на “черный день”. Но сейчас, говорят, все прозрачнее стало».