Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом

«На первом месте по популярности летом 2026 года оказался Сочи, один из мировых лидеров по залежам минеральных вод. На втором месте Феодосия, которая носит титул “Крымских Ессентуков”. На третьем месте Анапа: минеральные воды Анапского месторождения формировались около ста тысяч лет и сегодня они — надежный помощник для лечения целого спектра желудочно-кишечных заболеваний», — сообщили аналитики сервиса.
Средний ценник составил: в Сочи — 5426 рублей за сутки, в Феодосии — 4790 рублей, а в Анапе — 5506 рублей.
Далее следует Евпатория, где стоимость составила в среднем 4919 рублей за сутки, Кисловодск с ценником 5349 рублей, Саки — 4735 рублей, Пятигорск — 4261 рубль, Ессентуки — 3872 рубля, Железноводск — 4594 рубля, и замыкает топ-10 Горячий Ключ с ценником 3920 рублей за сутки.
Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил. Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.