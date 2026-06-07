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В СФ объяснили, почему выращивание тропических культур в России нецелесообразно

Основные задачи страны — обеспечить продовольственную безопасность и производить товары с конкурентоспособной себестоимостью, отметил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Выращивание в России тропических культур в больших объемах нецелесообразно, поскольку задачей страны является в том числе производство конкурентоспособной продукции. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, отвечая на соответствующий вопрос.

«В Краснодарском крае появились первые производители бананов. Но такой самоцели [выращивание бананов в больших объемах] нет, потому что наша задача — не произвести в стране все, наша задача — в первую очередь производить то, что обеспечивает выполнение Доктрины продовольственной безопасности. И второе — производить товары с конкурентоспособной себестоимостью. Что касается бананов, поставки из африканских дружественных стран достаточно стабильные», — объяснил сенатор.

Ранее российские аграрии вырастили первые бананы в экспериментальной теплице в Сочи. Плоды прошли первую дегустацию на ранней стадии, а полное созревание и сбор урожая ожидаются летом, сообщили ТАСС в Новороссийском филиале ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» («ЦОК АПК»).

Промышленного выращивания бананов в России пока нет. В рамках программы возрождения субтропического земледелия на территории Сочи и в Абхазии в 2025 году были построены три экспериментальные теплицы площадью 600 кв. м каждая: на базе Института сельского хозяйства в Сухуме, а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах «100 гектар» и «Ачигварское озеро» в Сочи.

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