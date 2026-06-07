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В Минфине рассказали о росте «детского бюджета» более чем на 3 трлн рублей

Увеличился объем бюджетных ассигнований на «детский бюджет» с 2016 года.

Источник: Комсомольская правда

Объем бюджетных ассигнований на «детский бюджет» увеличился более чем на три триллиона рублей с 2016 года. Об этом ТАСС заявил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.

По его словам, особое место в бюджетной политике занимают демографические меры. А расходы на поддержку семей с детьми сфокусированы в рамках так называемого детского бюджета.

«Объем такой поддержки последовательно растет. С 2016 года объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на “детский бюджет” увеличился более чем на 3 трлн рублей», — подчеркнул Кадочников в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что бюджет увеличился с 556,4 млрд рублей в 2016 году до 3,9 триллиона рублей в 2026 году. А с 1 января 2026 года были проиндексированы выплаты семьям с детьми на 6,8%.

Ранее сайт KP.RU писал, что в бюджете России на 2026−2028 годы ключевыми приоритетами были обозначены социальные обязательства, оборона и национальные цели развития.