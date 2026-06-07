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РСТ: ситуация с бензином в Крыму не повлияет на турпоток на полуостров

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что проблемы с топливом в республике были и до этого.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация с нехваткой бензина в Крыму не повлияет на туристический поток на полуостров. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«В целом проблемы с топливом в Крыму были и до этого. Они просто не имели такого яркого освещения. Но они локально вспыхивали и очень эффективно местными региональными властями решались. Я думаю, что существенно это ни на что не повлияет, кроме той вспышки информации, которая в прессе прошла. Конечно, любой такой информационный негатив может отразиться, но не сама проблема как факт», — сказал он.

Эксперт напомнил, что в 2026 году турпоток в Крым уже вырос на 7,5% относительно прошлого года. «Думаю, что вполне реально сохранить текущий уровень динамики и закончить год с ростом до 10%», — добавил Уманский.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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