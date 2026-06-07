РСТ: ситуация с бензином в Крыму не повлияет на турпоток на полуостров

«В целом проблемы с топливом в Крыму были и до этого. Они просто не имели такого яркого освещения. Но они локально вспыхивали и очень эффективно местными региональными властями решались. Я думаю, что существенно это ни на что не повлияет, кроме той вспышки информации, которая в прессе прошла. Конечно, любой такой информационный негатив может отразиться, но не сама проблема как факт», — сказал он.