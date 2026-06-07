АКОРТ: рынок розницы в России сохранит рост в 2026 году

«Мы ожидаем сохранения позитивной динамики розничного рынка и в натуральном, и в денежном выражении по итогам 2026 года, хотя текущее охлаждение спроса сдерживает темпы роста», — сказал господин Богданов в разговоре с ТАСС на полях ПМЭФ.