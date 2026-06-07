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АКОРТ: рынок розницы в России сохранит рост в 2026 году

Российский розничный рынок по итогам 2026 года сохранит положительную динамику, заявил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Российский розничный рынок по итогам 2026 года сохранит положительную динамику, заявил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Мы ожидаем сохранения позитивной динамики розничного рынка и в натуральном, и в денежном выражении по итогам 2026 года, хотя текущее охлаждение спроса сдерживает темпы роста», — сказал господин Богданов в разговоре с ТАСС на полях ПМЭФ.

По данным Росстата, опубликованным на сайте АКОРТ, общий оборот розничной торговли в России по итогам 2025 года составил 61,3 трлн руб., показав рост на 2,6% по сравнению с 2024 годом.